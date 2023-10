Rencontre d’architectes // Le complexe sportif a 30 ans ! Complexe sportif Sainte-Verge, 13 octobre 2023, Sainte-Verge.

Rencontre d’architectes // Le complexe sportif a 30 ans ! Vendredi 13 octobre, 19h00 Complexe sportif Gratuit. Entrée libre.

En perspective des prochains Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 et pour fêter un bel anniversaire, mettons en lumière l’architecture singulière du Complexe sportif de Sainte-Verge inauguré en mai 1993 !

Pour nous éclairer, les deux architectes Jacques Arnoux et Madeleine Pigeault seront présents pour évoquer l’intention architecturale imaginée et dessinée par Jacques Arnoux. Différents acteurs du projet viendront partager leurs souvenirs sur la construction.

Complexe sportif 46 rue de la Diligence, 79100 Sainte-Verge Sainte-Verge 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 67 29 60. https://thouars.fr/ville-vivante/sport/guichet-unique-des-sports/ Complexe sportif construit en 1993 par Jacques Arnoux et Madeleine Pigeault de l’agence Déesse 23 Architecture (Nantes). Parking à proximité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T19:00:00+02:00 – 2023-10-13T20:30:00+02:00

2023-10-13T19:00:00+02:00 – 2023-10-13T20:30:00+02:00

©Ville de Thouars