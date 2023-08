Concours de pétanque + assemblée générale de l’AGS Foot Complexe sportif Sainte-Sigolène, 9 septembre 2023, Sainte-Sigolène.

Sainte-Sigolène,Haute-Loire

Concours de pétanque + assemblée générale de l’AGS Foot.

A l’issue l’AG : barbecue offert par le club..

2023-09-09 10:00:00 fin : 2023-09-09 . EUR.

Complexe sportif Route du Pinet

Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Petanque competition + AGS Foot general meeting.

After the AGM: barbecue hosted by the club.

Competición de petanca + asamblea general de AGS Foot.

Después de la AGM: barbacoa organizada por el club.

Petanque-Wettbewerb + Generalversammlung des AGS Foot.

Im Anschluss an die GV: vom Verein angebotenes Barbecue.

