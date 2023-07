Foire Régionale de Montbard Complexe sportif Saint Roch Montbard Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Montbard Foire Régionale de Montbard Complexe sportif Saint Roch Montbard, 31 août 2023, Montbard. Foire Régionale de Montbard 31 août – 3 septembre Complexe sportif Saint Roch La traditionnelle Foire régionale de Montbard, évènement incontournable de la rentrée en Côte-d’Or, les délégués de l’échelon local du secteur seront présents via la tenue d’ un stand aux couleurs de la MSA Bourgogne. Complexe sportif Saint Roch rue Saint-Roch 21500 Montbard 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

