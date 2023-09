Fête de ST Cécile Complexe sportif Saint-Marcel-d’Ardèche Catégorie d’Évènement: Saint-Marcel-d'Ardèche Fête de ST Cécile Complexe sportif Saint-Marcel-d’Ardèche, 25 novembre 2023, Saint-Marcel-d'Ardèche. Fête de ST Cécile Samedi 25 novembre, 17h00 Complexe sportif Harmonie de la basse Ardèche fête la ST Cécile au complexe des trois saints elle jouera de 17h00à 18h00.

Elle a invité Harmonie Entente Bourgésanne qui jouera de 18H00à 20H00 Complexe sportif quartier bas fez , 07700 Saint-Marcel-d’Ardèche Saint-Marcel-d’Ardèche Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T17:00:00+01:00 – 2023-11-25T19:00:00+01:00

2023-11-25T17:00:00+01:00 – 2023-11-25T19:00:00+01:00 Détails Catégorie d’Évènement: Saint-Marcel-d'Ardèche Autres Lieu Complexe sportif Adresse quartier bas fez , 07700 Saint-Marcel-d'Ardèche Ville Saint-Marcel-d'Ardèche Lieu Ville Complexe sportif Saint-Marcel-d'Ardèche latitude longitude 44.312939;4.605672

Complexe sportif Saint-Marcel-d'Ardèche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-marcel-d'ardeche/