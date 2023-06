Stage d’été de tennis de table et multi-sports Complexe sportif Saint Germes Le Passage, 10 juillet 2023, Le Passage.

Le Passage,Lot-et-Garonne

Le TTP propose 4 stages d’été de tennis de table avec multi-activités pendant les vacances d’été . Débutants ou confirmés les groupes sont mis en places en fonction du niveau et de la motivation des joueurs..

2023-07-10 à ; fin : 2023-09-01 . .

Complexe sportif Saint Germes Salle Jean-Marc Lapeyre

Le Passage 47520 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The TTP offers 4 summer table tennis courses with multi-activities during the summer vacations. Groups are set up for beginners or advanced players, according to their level and motivation.

El TTP ofrece 4 cursos de verano de tenis de mesa con actividades múltiples durante las vacaciones estivales. Se crean grupos para principiantes o jugadores más experimentados, según su nivel y motivación.

Der TTP bietet während der Sommerferien 4 Sommerkurse für Tischtennis mit Multiaktivitäten an. Anfänger oder Fortgeschrittene werden je nach Niveau und Motivation der Spieler in Gruppen eingeteilt.

Mise à jour le 2023-06-02 par OT Destination Agen