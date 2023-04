LA RAND’OMELETTE Complexe Sportif Route de Remouillé, 7 mai 2023, Saint-Hilaire-de-Clisson.

Amis Cyclotouristes et vététistes à vos guidons, pédestres à vos baskets, ne vous prenez pas la tête, venez faire la causette sur les circuits de la Rand’Omelette, la randonnée à la bonne franquette !!! les Re-cyclés vous attendent le dimanche 1 mai 2022 à partir de 7 H00.

2023-05-07 à ; fin : 2023-05-07 . EUR.

Complexe Sportif Route de Remouillé

Saint-Hilaire-de-Clisson 44190 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Cyclists and mountain bikers on your bikes, pedestrians on your sneakers, don’t take the head, come and have a chat on the circuits of the Rand’Omelette, the good-natured hike!!… the Re-cyclés are waiting for you on Sunday, May 1, 2022 from 7:00 am

Ciclistas y ciclistas de montaña al manillar, peatones a las zapatillas, no os llevéis la cabeza, venid a charlar a los circuitos Rand’Omelette, ¡la caminata de los buenos!… los Re-cyclés os esperan el domingo 1 de mayo de 2022, a partir de las 7:00 h

Freunde von Radtouristen und Mountainbikern an die Lenker, Wanderer an die Turnschuhe, nehmen Sie sich nicht den Kopf, kommen Sie und plaudern Sie auf den Strecken der Rand’Omelette, der Wanderung nach Herzenslust!

Mise à jour le 2023-01-27 par eSPRIT Pays de la Loire