Intelligence artificielle et sport Complexe Sportif Roger Duhalde Mougins, 11 octobre 2023, Mougins.

Intelligence artificielle et sport Mercredi 11 octobre, 10h00, 14h00 Complexe Sportif Roger Duhalde Entrée libre

Dans le cadre de la fête de la science, la Ville de Mougins organise, en collaboration avec la Maison de l’Intelligence Artificielle, une journée-découverte de l’Intelligence artificielle et de ses différentes applications, notamment dans le domaine du sport.

AU PROGRAMME

Des ateliers ludiques et pédagogiques pour les jeunes (dès 8 ans) et adultes.

Teachable Machine : entraîne ta propre intelligence artificielle

Les humains aiment bien classer et ordonner les choses ; trier les couteaux et les fourchettes ou encore ranger des livres dans une bibliothèque. Pour nous aider dans ces tâches, nous pouvons faire appel à l’intelligence artificielle et entrainer notre propre modèle d’IA afin qu’il apprenne à reconnaitre et classer n’importe quel type d’objets.

YOLO, posture party ! (atelier sous réserve)

YOLO (You Only Look Once) utilise une technique d’apprentissage automatique ou « machine learning » en anglais, qui lui permet par exemple d’identifier votre posture lorsque vous passez devant sa caméra.

Crée ton œuvre d’IA générative

Apprendre à concevoir une œuvre numérique en utilisant des outils d’IA générative, cela vous semble compliqué ? A travers cet atelier, vous pourrez découvrir les mystères du « prompt » et tenter de créer votre propre chef-d’œuvre.

Just draw ! L’IA peut-elle reconnaitre tes dessins ?

Tu as un don pour le dessin ? Tu penses pouvoir faire reconnaitre n’importe quoi à n’importe qui ? Teste ton talent face à l’IA de Google Lens.

Mini-conférence interactive « l’IA pour tous » (plusieurs sessions dans la journée )

Mini conférence interactive qui permet à chacun de venir découvrir et démystifier l’intelligence artificielle.

Complexe Sportif Roger Duhalde 1735 avenue Notre-Dame de Vie Mougins 06250 Saint-Basile Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-11T10:00:00+02:00 – 2023-10-11T13:00:00+02:00

2023-10-11T14:00:00+02:00 – 2023-10-11T18:00:00+02:00