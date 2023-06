Festival La Belle Virée en Val de Sarthe 2023 Complexe sportif Roëzé-sur-Sarthe, 23 juillet 2023, Roëzé-sur-Sarthe.

Du 21 au 23 juillet 2023, La Belle Virée en Val de Sarthe sillonnera le territoire du Val de Sarthe pendant 3 jours.

Pour sa 6e édition, le festival, dédié aux arts de la rue et aux arts plastiques, accueillera une dizaine de spectacles et compagnies sur les communes de Cérans-Foulletourte, Parigné-le-Pôlin et Roézé-sur-Sarthe : Crazy Caravane (Cie des Naz), Tabula Rasa (Cie Panik), La cuisine (Cie Maboul Distorsion)…

Des ateliers créatifs et participatifs autour des arts plastiques et de l’environnement seront également proposés tout au long du festival.

Pour suivre l’actualité du festival et découvrir la programmation, rendez-vous sur la page Facebook @labellevireeenvaldesarthe

* Organisé par la Communauté de Communes du Val de Sarthe (avec la fédération des communes du Val de Sarthe) et le collectif Baltringos / Avec le soutien du Département de la Sarthe et du Pays Vallée de la Sarthe

Complexe sportif Roëzé-sur-Sarthe, route de Beaufeu Roëzé-sur-Sarthe 72210 Sarthe Pays de la Loire

2023-07-23T16:00:00+02:00 – 2023-07-23T23:00:00+02:00

