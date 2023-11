Marché de Noël Couleurs solidaires Complexe sportif René Leduc Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon Marché de Noël Couleurs solidaires Complexe sportif René Leduc Meudon, 10 décembre 2023, Meudon. Marché de Noël Couleurs solidaires Dimanche 10 décembre, 10h00 Complexe sportif René Leduc Entrée libre Couleurs solidaires a convié une quarantaine d’associations humanitaires et de créateurs meudonnais : bijoux, arts de la table, épicerie fine, décorations de Noël, livres, jeux, artisanat du monde… De quoi trouver des idées cadeaux tout en aidant les associations ! Complexe sportif René Leduc 2 avenue des Fossés, 92190 Meudon Meudon 92190 Le Val Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-10T10:00:00+01:00 – 2023-12-10T18:00:00+01:00

2023-12-10T10:00:00+01:00 – 2023-12-10T18:00:00+01:00 Marché de Noël Solidarité Droits réservés Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Complexe sportif René Leduc Adresse 2 avenue des Fossés, 92190 Meudon Ville Meudon Departement Hauts-de-Seine Lieu Ville Complexe sportif René Leduc Meudon latitude longitude 48.808796;2.245985

Complexe sportif René Leduc Meudon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/