Meudon Marché de Noël Couleurs solidaires Complexe sportif René Leduc Meudon, 9 décembre 2023, Meudon. Marché de Noël Couleurs solidaires Samedi 9 décembre, 10h00 Complexe sportif René Leduc Entrée libre Couleurs solidaires a convié une quarantaine d’associations humanitaires et de créateurs meudonnais : bijoux, arts de la table, épicerie fine, décorations de Noël, livres, jeux, artisanat du monde… De quoi trouver des idées cadeaux tout en aidant les associations ! Complexe sportif René Leduc 2 avenue des Fossés, 92190 Meudon Meudon 92190 Le Val Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Marché de Noël Solidarité

