Journée du Tennis Féminin – 4ème édition Samedi 11 novembre, 14h15 Complexe sportif René Leduc Animation gratuite, ouverte aux non adhérents, inscription nécessaire sur le site

La Fête du Tennis Féminin sera de retour le samedi 11 novembre 2023 de 14h15 à 18h sur le site de René Leduc pour sa 4ème édition.

Cette animation est ouverte à tous (à partir de 12 ans), même aux non adhérents !

Comme lors des précédentes éditions, nous vous proposerons non seulement des ateliers tennis mais aussi des activités bien-être avec les associations Wakan et Pause Vernis.

Complexe sportif René Leduc 2 avenue des Fossés, 92190 Meudon Meudon 92190 Le Val Hauts-de-Seine Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-11T14:15:00+01:00 – 2023-11-11T18:00:00+01:00

