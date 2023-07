Forum des associations Complexe sportif Piquessary Boucau, 9 septembre 2023, Boucau.

Boucau,Pyrénées-Atlantiques

Rendez-vous incontournable de la vie locale boucalaise , organisé par la ville de Boucau.

Dans un même lieu et sur une même matinée, seront proposés : démonstrations, découvertes, stands, rencontres, etc… de quoi trouver l’activité qui convient à chacun !.

2023-09-09 fin : 2023-09-09 12:00:00. EUR.

Complexe sportif Piquessary Place Manolo Perez

Boucau 64340 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



A not-to-be-missed event in local Boucau life, organized by the town of Boucau.

In the same place and on the same morning, you’ll be able to enjoy demonstrations, discoveries, stands, meetings and more… enough to find the activity that’s right for everyone!

Una cita ineludible de la vida local de Boucau, organizada por la ciudad de Boucau.

En un mismo lugar, en una misma mañana, podrá disfrutar de demostraciones, descubrimientos, stands, encuentros, etc… ¡suficiente para encontrar la actividad adecuada para cada uno!

Ein unumgänglicher Termin für das lokale Leben in Boucau, der von der Stadt Boucau organisiert wird.

An einem Ort und an einem Vormittag werden Vorführungen, Entdeckungen, Stände, Treffen usw. angeboten

Mise à jour le 2023-07-19 par Office de Tourisme Pays Basque