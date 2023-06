Hip Hop – Olympiades Culturelles complexe sportif Pierre de Coubertin Saint-Julien-en-Jarez, 17 juillet 2023, Saint-Julien-en-Jarez.

Hip Hop – Olympiades Culturelles 17 – 19 juillet complexe sportif Pierre de Coubertin Sur réservation

C’est entre le sport et la pratique artistique que l’on peut retrouver la danse hip-hop. Venez vous initier aux danses hip-hop à travers le B-boying (BreakDance). Mouvements dansés, acrobaties au sol, footwork, toprock, et chorégraphie hip-hop rythmeront ce stage aux couleurs des Jeux Olympiques. Deux intervenants de la Compagnie Voltaïk seront présents pour transmettre la culture et des techniques entre performances et art.

complexe sportif Pierre de Coubertin bd Grande Terre, 42400 Saint Chamond Saint-Julien-en-Jarez 42400 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T10:00:00+02:00 – 2023-07-17T12:00:00+02:00

2023-07-19T14:00:00+02:00 – 2023-07-19T16:00:00+02:00