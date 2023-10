Cet évènement est passé Festival de l’imaginaire « Les Halliennales » Complexe sportif Pierre de Coubertin Hallennes-lez-Haubourdin Catégories d’Évènement: Hallennes-lez-Haubourdin

Festival de l'imaginaire « Les Halliennales »

Samedi 5 octobre 2019, 10h00
Complexe sportif Pierre de Coubertin
Entrée libre

La 8ème édition du festival aura pour thème Eldorado. Au programme de la journée : présence d'une centaine d'auteurs et illustrateurs, dédicaces, animations tout public, conférence, stands d'éditeurs, marché fantastique…

Complexe sportif Pierre de Coubertin
Rue Georges Pompidou 59320 Hallennes-lez-Haubourdin
Hallennes-lez-Haubourdin 59320
Nord Hauts-de-France

