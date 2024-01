Concert sortie de résidence Complexe sportif Petit-Breton 56760 Penestin Penestin, vendredi 3 mai 2024.

Concert sortie de résidence Au-delà de l’organisation d’un concert ou d’un spectacle, le service culturel de la Mairie de Pénestin accompagne et soutient la création contemporaine dans le domaine des musiques actuelles et du… Vendredi 3 mai, 20h30 Complexe sportif Petit-Breton 56760 Penestin Entrée: 10

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-03T20:30:00+02:00 – 2024-05-03T22:00:00+02:00

Fin : 2024-05-03T20:30:00+02:00 – 2024-05-03T22:00:00+02:00

Au-delà de l’organisation d’un concert ou d’un spectacle, le service culturel de la Mairie de Pénestin accompagne et soutient la création contemporaine dans le domaine des musiques actuelles et du théâtre. Nous permettons aux artistes du territoire des régions Bretagne et Pays de la Loire d’accéder à des espaces de travail scénique pour répéter, expérimenter, inventer et construire leurs futurs spectacles. Un appel à candidature est proposé aux artistes régionaux afin de pouvoir présenter leurs projets au service culturel.

Une représentation publique est proposée à la population afin de découvrir le travail accompli durant la résidence. Rendez-vous sur www.penestin.fr pour connaître le groupe qui sera représenté.

Complexe sportif Petit-Breton 56760 Penestin Complexe sportif Petit-Breton 56760 Penestin Penestin 56760 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 23 10 03 00 »}, {« type »: « email », « value »: « communication@penestin.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.penestin.fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/concert-sortie-de-residence-penestin.html »}] [{« link »: « http://www.penestin.fr »}]

CULTURE SPECTACLESTEMPSFORTS