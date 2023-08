24ème randonnée des Lacs Complexe sportif Navailles-Angos, 3 septembre 2023, Navailles-Angos.

Navailles-Angos,Pyrénées-Atlantiques

Rando route :

A partir de 7h30 : 3 départs circuits vélo de 102kms, 73kms ou 45kms.

Marche :

A partir de 9h : 2 circuits de 5kms ou 11kms, voir moins.

A la fin des épreuves, vin d’honneur et remise de récompenses..

2023-09-03 fin : 2023-09-03 . .

Complexe sportif

Navailles-Angos 64450 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Rando route :

From 7:30 am: 3 departures bike circuits of 102kms, 73kms or 45kms.

Walking :

From 9am: 2 circuits of 5kms or 11kms, or less.

At the end of the race, wine and awards ceremony.

Ruta Rando :

A partir de las 7h30: 3 salidas del circuito ciclista de 102kms, 73kms o 45kms.

A pie :

A partir de las 9h: 2 circuitos de 5kms o 11kms, o menos.

Al final de las carreras, vino y entrega de premios.

Rando route :

Ab 7:30 Uhr: 3 Abfahrten für Radtouren von 102 km, 73 km oder 45 km.

Wandern:

Ab 9 Uhr: 2 Rundkurse von 5kms oder 11kms, oder weniger.

Am Ende der Wettkämpfe: Ehrenwein und Preisverleihung.

Mise à jour le 2023-08-21 par OT COTEAUX BEARN MADIRAN