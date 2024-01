Compétition de Twirling Bâton Complexe sportif multiactivités de la Morlette Cenon, 27 janvier 2024, Cenon.

Compétition de Twirling Bâton 27 et 28 janvier Complexe sportif multiactivités de la Morlette

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-27T09:00:00+01:00 – 2024-01-27T18:00:00+01:00

Fin : 2024-01-28T10:00:00+01:00 – 2024-01-28T15:00:00+01:00

Samedi 27 et Dimanche 28 janvier :

L’US Cenon Twirling Bâton avec le Comité Départemental 33 de Twirling bâton vous convie à une compétition.

Section Twirling Bâton US Cenon

Complexe sportif multiactivités de la Morlette 3 rue du docteur roux 33150 cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine 0557544562

1 gymnase de 1200 m2 pour les sports collectifs, avec une tribune amovible de 260 places et un mur d’initiation à l’escalade.

1 dojo de 623 m2 pour les sports de combats (320 m2 de tatamis).

1 salle d’expression corporelle et de danse de 180 m2.

Des espaces admnistratifs et de convivialité (bureaux associatifs, infirmerie, accueil…).