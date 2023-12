Mois de la danse : Stage de new style et afro Complexe sportif multiactivités de la Morlette Cenon, 14 janvier 2024, Cenon.

Mois de la danse : Stage de new style et afro Dimanche 14 janvier 2024, 14h00, 15h30, 17h00 Complexe sportif multiactivités de la Morlette 25€ / sur réservation

Jefferson n’est plus à présenter sur Bordeaux, Hip-Hop, Newstyle, Afro, Jazzé, rien ne lui resiste. Les mots d’ordre : technique, discipline et amusement !

Un moment de show incroyable, pour apprendre à travailler ta technique et faire évoluer son niveau de danse !

Programme:

14h-15h30 : New style avec Jefferson

15h30-17h : Afro avec Jefferson

Temps d’échanges et apéritif

Complexe sportif multiactivités de la Morlette 3 rue du docteur roux 33150 cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine 0557544562

1 gymnase de 1200 m2 pour les sports collectifs, avec une tribune amovible de 260 places et un mur d’initiation à l’escalade.

1 dojo de 623 m2 pour les sports de combats (320 m2 de tatamis).

1 salle d’expression corporelle et de danse de 180 m2.

Des espaces admnistratifs et de convivialité (bureaux associatifs, infirmerie, accueil…).