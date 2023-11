Tournoi Régional de Judo Complexe sportif multiactivités de la Morlette Cenon, 25 novembre 2023, Cenon.

Tournoi Régional de Judo 25 et 26 novembre Complexe sportif multiactivités de la Morlette Entrée libre

Pour cette occasion, une soixantaine de bénévoles se mobilisent pour accueillir plus de 500 participants.

Accès libre et gratuit

US CENON JUDO

Complexe sportif multiactivités de la Morlette 3 rue du docteur roux 33150 cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine 0557544562 [{« link »: « https://www.uscenon.fr/judo/ »}] Complexe sportif de 2 800 m2 :

1 gymnase de 1200 m2 pour les sports collectifs, avec une tribune amovible de 260 places et un mur d’initiation à l’escalade.

1 dojo de 623 m2 pour les sports de combats (320 m2 de tatamis).

1 salle d’expression corporelle et de danse de 180 m2.

Des espaces admnistratifs et de convivialité (bureaux associatifs, infirmerie, accueil…).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T10:00:00+01:00 – 2023-11-25T18:00:00+01:00

2023-11-26T10:00:00+01:00 – 2023-11-26T18:00:00+01:00