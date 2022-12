Tournois de Basketball SKYPARK Complexe sportif multiactivités de la Morlette Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Gironde

Tournois de Basketball SKYPARK Complexe sportif multiactivités de la Morlette, 1 juillet 2023, Cenon. Tournois de Basketball SKYPARK 1 et 2 juillet 2023 Complexe sportif multiactivités de la Morlette La section US Cenon Basket Ball et Skypark BBALL organisent un week-end sportif, 260 joueur.euse.s attendu.e.s ! Complexe sportif multiactivités de la Morlette 3 rue du docteur roux 33150 cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.facebook.com/skypark.bball »}, {« link »: « https://www.uscenon.fr/basketball/ »}]

0557544562 Complexe sportif de 2 800 m2 : 1 gymnase de 1200 m2 pour les sports collectifs, avec une tribune amovible de 260 places et un mur d’initiation à l’escalade. 1 dojo de 623 m2 pour les sports de combats (320 m2 de tatamis). 1 salle d’expression corporelle et de danse de 180 m2. Des espaces admnistratifs et de convivialité (bureaux associatifs, infirmerie, accueil…). Rendez-vous au Gymnase de la Morlette pour jouer ou regarder des matchs de Basketball ! Samedi 1er juillet

10h00- 17h30 : Matchs Skypark de U11 à U20

Dimanche 02 juillet

10h00-18h30 : Matchs Skypark U13 et finales Seniors Une Trentaine de clubs représentés,260 joueur.euse.s attendu.e.s, 11 Trophées, 20 bagues de champions… et de nombreux lots à gagner ! Restauration sur place * les joueurs.euses devront être présents au moins 1 heure avant les matchs

SKY PARK BBALL

US CENON BASKET BALL

