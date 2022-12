Mois de la Danse Complexe sportif multiactivités de la Morlette Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Gironde

Mois de la Danse Complexe sportif multiactivités de la Morlette, 28 janvier 2023, Cenon. Mois de la Danse 28 janvier – 12 mars 2023 Complexe sportif multiactivités de la Morlette

Sur inscription

Qu’elle soit classique, contemporaine, orientale, asiatique: la danse s’exprime sous toutes ses formes à Cenon à l’occasion du Mois de la Danse. Complexe sportif multiactivités de la Morlette 3 rue du docteur roux 33150 cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://lerocherdepalmer.fr/artistes/mois.danse/01.2023.php »}, {« link »: « https://lerocherdepalmer.fr/ »}, {« link »: « https://lerocherdepalmer.fr/artistes/mois.danse/29.01.2023.php »}]

0557544562 Complexe sportif de 2 800 m2 : 1 gymnase de 1200 m2 pour les sports collectifs, avec une tribune amovible de 260 places et un mur d’initiation à l’escalade. 1 dojo de 623 m2 pour les sports de combats (320 m2 de tatamis). 1 salle d’expression corporelle et de danse de 180 m2. Des espaces admnistratifs et de convivialité (bureaux associatifs, infirmerie, accueil…). Programme Stages 14 & 15 janvier,Gymnase de La Morlette (salle Annie Cazou) Stage de claquettes 21 & 22 janvier, Gymnase de la Morlette, (salle Annie Cazou) Stage de Danse classique 4 & 5 février, Gymnase de La Morlette (salle Annie Cazou) Stage de danse orientale 5 février, 11h-12h30, Gymnase de La Morlette (salle Annie Cazou) Stage de K-pop Conférence & spectacles 28 Janvier, 20h30, Rocher de Palmer Conférence dansée « Ballets d’hier et d’aujourd’hui »

Présentée par Gilbert Mayer et Nicolle Cavallin & exposition « Portrait d’une étoile », par Claude Bessy dans l’objectif de Francette Levieux, photographe de l’Opéra National de Paris. 12 mars, 16h, Rocher de Palmer Spectacle « Le Marchand et l’oubli » Programme susceptible d’être mis à jour

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-28T20:30:00+01:00

2023-03-12T17:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Cenon, Gironde Autres Lieu Complexe sportif multiactivités de la Morlette Adresse 3 rue du docteur roux 33150 cenon Ville Cenon lieuville Complexe sportif multiactivités de la Morlette Cenon Departement Gironde

Complexe sportif multiactivités de la Morlette Cenon Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cenon/

Mois de la Danse Complexe sportif multiactivités de la Morlette 2023-01-28 was last modified: by Mois de la Danse Complexe sportif multiactivités de la Morlette Complexe sportif multiactivités de la Morlette 28 janvier 2023 Cenon Complexe sportif multiactivités de la Morlette Cenon

Cenon Gironde