Matchs à domicile du club de Handball Floirac/Cenon Complexe sportif multiactivités de la Morlette, 1 octobre 2022, Cenon. Matchs à domicile du club de Handball Floirac/Cenon Samedi 1 octobre, 18h00 Complexe sportif multiactivités de la Morlette Retrouvez les rencontres de Handball du Club Municipal Floirac/Cenon. Complexe sportif multiactivités de la Morlette 3 rue du docteur roux 33150 cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.cenon.fr/ma-ville-et-moi/les-associations-de-cenon/handball-club-municipal-floirac-cenon »}]

0557544562 Complexe sportif de 2 800 m2 : 1 gymnase de 1200 m2 pour les sports collectifs, avec une tribune amovible de 260 places et un mur d’initiation à l’escalade. 1 dojo de 623 m2 pour les sports de combats (320 m2 de tatamis). 1 salle d’expression corporelle et de danse de 180 m2. Des espaces admnistratifs et de convivialité (bureaux associatifs, infirmerie, accueil…). Samedi 01 Octobre : 18h00 : -18 Filles FLOIRAC-CENON / NAFARROA

20h00 : Seniors Garçons (2) FLOIRAC-CENON / FRONSAC Contact : CMFC Handball

