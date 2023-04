Olympiades du Vivre Ensemble Complexe sportif Montbauron, 24 juin 2023, Versailles.

Olympiades du Vivre Ensemble Samedi 24 juin, 09h00 Complexe sportif Montbauron Télécharger vos bulletins d’inscription pour l’édition 2023 en cliquant sur le lien : https://www.vivre-ensemble78.com/accueil/bulletins-d-inscriptions/

Cet évènement organisé par l’Association Nouvelle du Vivre Ensemble, est une occasion unique de poser un regard nouveau sur le handicap, grâce à de nombreux ateliers sportifs et une ambiance conviviale.

Son objectif est de développer l’esprit du « vivre ensemble » à travers le sport et ses valeurs. Les participants, quel que soit leur âge, leur milieu social ou leur handicap (psychique, sensoriel, physique, mental, social…) pourront ainsi mettre en œuvre leurs capacités et découvrir de nouvelles activités sportives. Le public le plus large possible est invité à s’associer à cette manifestation en participant à des épreuves mixtes.

La convivialité, la joie de partager seront ce jour-là de rigueur et le handicap, à travers la découverte de certaines spécificités sportives qui lui sont associées, sera une raison de plus d’apprendre à bien « vivre ensemble ».

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-24T09:00:00+02:00 – 2023-06-24T17:00:00+02:00

