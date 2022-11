Sports fluo Complexe sportif Montbauron Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Sports fluo Complexe sportif Montbauron, 21 décembre 2022, Versailles. Sports fluo Mercredi 21 décembre, 17h00 Complexe sportif Montbauron Une soirée à destination des familles et des 11-17 ans. Complexe sportif Montbauron 24, allée Pierre de Coubertin – 78000 Versailles Montreuil Versailles 78000 Yvelines Île-de-France De nombreuses activités seront proposées : blackminton (badminton dans le noir), tennis de table, show de foot freestyle, zumba, stand maquillage et photos.

