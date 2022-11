« Victory Arena » gala de Boxe Thaïlandaise complexe sportif Micheline Ostermeyer Lille Catégories d’évènement: Lille

gala de boxe pieds-poings handicap moteur mi complexe sportif Micheline Ostermeyer 19 boulevard d’Alsace. Lille-Moulins Lille 59000 Nord Hauts-de-France Le club du Panthers club de Lille, club de muay-thaï, kick-boxing, Jiu-Jitsu Brésilien et grappling organise l’événement Victory Arena, gala de boxe pieds-poings sous l’égide de la Fédération Française de Kick-boxing, Muay-Thaï et Disciplines Associées, le samedi 19 novembre 2022 au Palais des sports Saint-Sauveur à Lille à partir de 19h00. Lors de cette soirée, plusieurs oppositions ont lieu, des combattants internationaux Argentin Maroc, des Hauts-de France ainsi que d’autres régions de France, des combats amateurs et professionnels, des champions de France/ d’Europe seront également présents.

