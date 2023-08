Journée Nelson Paillou Complexe sportif Mazerolles, 10 septembre 2023, Mazerolles.

Mazerolles,Pyrénées-Atlantiques

La Journée Nelson Paillou offre une découverte des pratiques sportives et en famille. Initiations sportives pour tous.

Les associations et clubs sportifs présenteront leurs activités. Venez découvrir plus de 30 activités sportives : escalade, tir à l’arc, plongée, boxe, tir sportif, judo, baby gym, sports collectifs … Les stands nutrition et Terre de jeux 2024 vous accueilleront tout au long de la journée..

2023-09-10 fin : 2023-09-10 12:30:00. EUR.

Complexe sportif

Mazerolles 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Nelson Paillou Day offers a discovery of sports and family practices. Sports initiations for all

Sports associations and clubs will present their activities. Come and discover more than 30 sports activities: climbing, archery, diving, boxing, shooting sports, judo, baby gym, team sports … The nutrition and Terre de jeux 2024 stands will welcome you throughout the day.

El Día Nelson Paillou es una oportunidad para que las familias descubran diversas actividades deportivas. Iniciación deportiva para todos.

Los clubes y asociaciones deportivas presentarán sus actividades. Venga a descubrir más de 30 actividades deportivas: escalada, tiro con arco, submarinismo, boxeo, tiro, judo, baby gym, deportes de equipo.. Los stands de nutrición y Terre de jeux 2024 estarán abiertos todo el día.

Der Nelson-Paillou-Tag bietet eine Entdeckung von Sport- und Familienpraktiken. Sportliche Einführungen für alle.

Sportverbände und -vereine stellen ihre Aktivitäten vor. Entdecken Sie mehr als 30 Sportarten: Klettern, Bogenschießen, Tauchen, Boxen, Sportschießen, Judo, Babygymnastik, Mannschaftssportarten? Die Stände Ernährung und Terre de jeux 2024 werden Sie den ganzen Tag über empfangen.

