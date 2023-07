Les Moustaches Roses 2ème édition. Complexe sportif Matabiau Fronton, 7 octobre 2023, Fronton.

Les Moustaches Roses 2ème édition. Samedi 7 octobre, 14h00 Complexe sportif Matabiau Inscription marche et courses : 10€ / participation à la soirée : 25€.

Octobre et Novembre sont les mois de la sensibilisation au dépistage du cancer du sein et du cancer de la prostate.

Sous l’impulsion des Rouillés, l’association de vétérans du rugby, la commune a décidé d’en faire un seul combat. Ainsi sont nées LES MOUSTACHES ROSES.

Sur une demi-journée, le samedi 7 octobre, prenons part au combat contre le cancer du sein et le cancer de la prostate en soutenant le dépistage précoce et la récupération par le sport.

Soyez au rendez-vous, le samedi 7 Octobre 2023 !

Venez courir et marcher, encourager votre équipe de rugby, vivre, ensemble !

Toutes les infomations sur le site de la Mairie de Fronton.

Inscription en ligne

