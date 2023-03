Tournoi de Paques de football Complexe sportif Matabiau Fronton Catégories d’Évènement: Fronton

Haute-Garonne

Tournoi de Paques de football Complexe sportif Matabiau, 8 avril 2023, Fronton. Tournoi de Paques de football 8 et 9 avril Complexe sportif Matabiau Bulletin d’inscription à retourner avant le 15 mars Complexe sportif Matabiau Avenue du Stade, Fronton (31) Fronton 31620 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0682934525 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0637372674 »}, {« type »: « email », « value »: « tournoi.usfronton@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://linktr.ee/usfronton »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-08T09:00:00+02:00 – 2023-04-08T17:30:00+02:00

2023-04-09T09:00:00+02:00 – 2023-04-09T17:30:00+02:00 tournoi football US Fronton

Détails Catégories d’Évènement: Fronton, Haute-Garonne Autres Lieu Complexe sportif Matabiau Adresse Avenue du Stade, Fronton (31) Ville Fronton Departement Haute-Garonne Lieu Ville Complexe sportif Matabiau Fronton

Complexe sportif Matabiau Fronton Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fronton/

Tournoi de Paques de football Complexe sportif Matabiau 2023-04-08 was last modified: by Tournoi de Paques de football Complexe sportif Matabiau Complexe sportif Matabiau 8 avril 2023 Complexe sportif Matabiau Fronton Fronton

Fronton Haute-Garonne