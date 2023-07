Mes vacances musicales avec Etienne Obry Complexe sportif Maroquin Mainvilliers, 13 juillet 2023, Mainvilliers.

Mes vacances musicales avec Etienne Obry 13 – 27 juillet, les jeudis Complexe sportif Maroquin

Les JM France proposent Mes vacances musicales avec Etienne Obry

Etienne Obry est musicien intervenant et artiste chanteur, percussionniste et poly-instrumentiste (cajón, guitare, mélodica, percussions diverses) et a une proposition adaptable selon les âges.

Voici ci-dessous le descriptif du contenu artistique du spectacle d’Etienne « Kestudi ? »

Un musicien improvisateur, goûteur de sons percussifs et corporels, bruitant, sonnant, trébuchant… Rêveur s’exprimant dans un langage de son invention. Son corps poétique et sensible est son instrument. Il interroge, interpelle, apostrophe son public. Bouche bée ou bouche cousue, il se joue des mots pour communiquer sa façon d’être au monde, présent, ici, maintenant.

Complexe sportif Maroquin 5 Rue Roland Buthier, 28300 Mainvilliers Mainvilliers 28300 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-13T15:00:00+02:00 – 2023-07-13T18:00:00+02:00

2023-07-27T15:00:00+02:00 – 2023-07-27T18:00:00+02:00

