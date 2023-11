Loto de l’Association « La Santeco » Complexe Sportif « Marius Aillet » Saintes-Maries-de-la-Mer Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Saintes-Maries-de-la-Mer Loto de l’Association « La Santeco » Complexe Sportif « Marius Aillet » Saintes-Maries-de-la-Mer, 29 décembre 2023, Saintes-Maries-de-la-Mer. Saintes-Maries-de-la-Mer,Bouches-du-Rhône Loto de l’Associaiton « La Santeco » au Complexe Sportif Marius Aillet à 18h00.

2023-12-29 18:00:00 fin : 2023-12-29 21:00:00. .

Complexe Sportif « Marius Aillet »

Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Loto de l'Associaiton « La Santeco » au Complexe Sportif Marius Aillet à 18h00 Loto de la Asociación « La Santeco » en el Complejo Deportivo Marius Aillet a las 18h00 Lotto der Associaiton « La Santeco » im Sportkomplex Marius Aillet um 18.00 Uhr

