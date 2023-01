Véhicules anciens & Bourse d’échange Complexe sportif Marcel Sauvage Notre-Dame-de-Bondeville Catégories d’Évènement: Notre-Dame-de-Bondeville

Véhicules anciens & Bourse d’échange Complexe sportif Marcel Sauvage, 11 juin 2023, Notre-Dame-de-Bondeville. Véhicules anciens & Bourse d’échange Dimanche 11 juin, 09h00 Complexe sportif Marcel Sauvage

Entrée libre, tarifs bourses d’échange : 3€ associations ; 5€ particuliers ; 7,50€ hors-commune

Exposition véhicules anciens et ventes de pièces Complexe sportif Marcel Sauvage 4, rue Victor Hugo 76960 Notre Dame de Bondeville Notre-Dame-de-Bondeville 76960 Seine-Maritime Normandie Les passionnés de voitures anciennes ont rendez-vous à Notre-Dame de Bondeville pour une exposition et une bourse d’échange de pièces le dimanche 11 juin 2023, au complexe sportif Marcel Sauvage. C’est le rendez-vous incontournable des amoureux et passionnés de véhicules anciens. Cet événement réunit une multitude de véhicules de collection. De nombreux exposants sont attendus, à la fois amateurs et professionnels, pour ravir les collectionneurs, acheteurs ou simplement passionnés de véhicules. Outre l’échange de pièces et l’exposition de véhicules, les visiteurs pourront découvrir des animations tout au long de la journée : déambulation dans la ville, présentations… Ils pourront également se restaurer sur place. La commune est soucieuse de mettre en valeur le patrimoine roulant. Des noms qui ont marqué l’histoire de la locomotion et qui, aujourd’hui, sont empreints de nostalgie : Peugeot, Renault, Simca, Panhard, Citroën, … des marques Françaises. Mais aussi des incontournables étrangères : VW, Ford, Alfa Roméo etc. Parmi tous ces véhicules, certaines incarnent l’élégance et le luxe, d’autres le progrès technique ou encore la démocratisation de l’automobile. Grâce à l’amour du patrimoine, certains modèles ont traversé le temps, bichonnés par leurs heureux propriétaires.

2023-06-11T09:00:00+02:00

2023-06-11T18:00:00+02:00

