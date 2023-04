Trail du Muguet 2023 : le rendez-vous incontournable des trailers Complexe sportif Marcel Bec Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Trail du Muguet 2023 : le rendez-vous incontournable des trailers Complexe sportif Marcel Bec, 25 juin 2023, Meudon. Trail du Muguet 2023 : le rendez-vous incontournable des trailers Dimanche 25 juin, 08h00 Complexe sportif Marcel Bec Le Trail du Muguet son retour le dimanche 25 juin 2023 pour une nouvelle édition qui vous permettra de découvrir les chemins et sentiers de la forêt de Meudon. Au programme de cette matinée sportive : Un 10 km pour découvrir le Trail : si vous aimez la course à pied, vous pourrez tester vos capacités sur cette nouvelle surface, et notamment les 200 mètres de dénivelé positif.

avec ses 400 mètres de dénivelé positif, vous aurez le droit à quelques côtes pour pimenter votre course ! Une marche nordique sur 10km : un moment convivial à partager entre ami(e)s ou en famille dans un cadre naturel. Informations et inscriptions : traildumuguet.fr

