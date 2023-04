Sortie VTT dans la forêt de Meudon Complexe sportif Marcel Bec Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Sortie VTT dans la forêt de Meudon Complexe sportif Marcel Bec, 24 juin 2023, Meudon. Sortie VTT dans la forêt de Meudon Samedi 24 juin, 14h00 Complexe sportif Marcel Bec Gratuit, sur inscription Le départ des randonnées se fait au complexe sportif Marcel Bec, à Meudon.

La participation aux sorties VTT est gratuite, ouverte à tous les habitants de Grand Paris Seine Ouest (Boulogne-Billancourt, Chaville, Issy-les-Moulineaux, Marnes-la-Coquette, Meudon, Sèvres, Vanves et Ville-d’Avray) et accessible aux adultes comme aux enfants dès l’âge de 8 ans. Cette randonnée est organisée dans le cadre du Festival des Sports de Nature de GPSO. Conditions d’inscription : Résident de Grand Paris Seine Ouest (présentation obligatoire d’un justificatif de domicile lors de l’inscription)

Vélo en bon état Complétez le formulaire d’inscription en ligne. >>> Autorisation parentale

>>> Règlement Infos pratiques Le lieu de rendez-vous est le parking du complexe sportif Marcel Bec (route du Pavillon de l’Abbé, côté accès 118 sortie Meudon, en face du centre Monneret) avec un départ à 10h à côté de l’espace VTT.

Pour la sortie, vous devez venir avec : un VTT ou VTC en état de marche

un casque

une tenue de sport (confortable)

prévoir un peu d'eau en fonction du temps Le retour aura lieu au complexe sportif Marcel Bec.

2023-06-24T14:00:00+02:00 – 2023-06-24T16:00:00+02:00

