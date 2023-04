Festival des Sports de Nature 2023 Complexe sportif Marcel Bec Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Festival des Sports de Nature 2023 Complexe sportif Marcel Bec, 24 juin 2023, Meudon. Festival des Sports de Nature 2023 Samedi 24 juin, 10h00 Complexe sportif Marcel Bec Entrée libre Rendez-vous samedi 24 juin 2023 au complexe sportif Marcel Bec, dans la forêt de Meudon, pour le Festival des Sports de Nature de Grand Paris Seine Ouest (GPSO) ! Organisé chaque année au début de l’été, le Festival des Sports de Nature associe activités physiques de plein air, loisirs en famille, et développement durable.

Restez connectés : le programme des animations de l'édition 2023 sera prochainement disponible !

