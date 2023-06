Tournoi Élégance 2023 Complexe Sportif Marcel Bec Meudon, 17 juin 2023, Meudon.

Tournoi Élégance 2023 Samedi 17 juin, 08h00 Complexe Sportif Marcel Bec Entrée libre

16 équipes se retrouveront au Complexe Marcel Bec à Meudon le 17 juin prochain pour disputer le Tournoi Elégance, organisé par Free Touch Paris. Le tournoi international accueillera des équipes venant de la Belgique, d’Allemagne, d’Espagne et du Royaume-Uni mais aussi les sélections nationales France U18 et France U20.

Le Touch Rugby est un sport sans contact développée dans plus de 50 pays et compte 2 millions de joueurs et de joueuses. Ce sport est apparu en Australie dans les années 60, il s’inspire du rugby à 13 et permet de faire découvrir le ballon ovale aux enfants dès l’âge de 4 ans. Il se joue mixte, en hommes ou en femmes et se base sur la vitesse, l’agilité et la stratégie collective.

L’équipe locale, les Squirelles, avait terminé deuxième de l’édition 2022, elle aura à cœur de soulever la Coupe en 2023.

L’entrée est gratuite, venez découvrir ce qu’est le Touch Rugby !

Événement 17 juin , Complexe Marcel Bec, route de Pavillon de l’Abbé, Meudon

Contact : contact@free-touch.frRéseaux sociaux : Instagram : @freetouchparis Facebook : @freetouchrugby

