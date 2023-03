Stage de printemps : 5 jours de football pour les jeunes filles de 8 à 12 ans Complexe sportif Marcel Bec Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Stage de printemps : 5 jours de football pour les jeunes filles de 8 à 12 ans Complexe sportif Marcel Bec, 24 avril 2023, Meudon. Stage de printemps : 5 jours de football pour les jeunes filles de 8 à 12 ans 24 – 28 avril Complexe sportif Marcel Bec Pendant les vacances de printemps, trois stages féminins de football, de handball et de basket sont organisés par Grand Paris Seine Ouest et les 3 clubs sportifs de haut niveau soutenus par le territoire : GPSO 92 Issy, club de football féminin

Issy Paris Hand, club de handball féminin

Vanves GPSO Basket, club de basket-ball masculin Ces stages permettent d’accueillir des jeunes filles de tous niveaux, âgées de 8 ans à 12 ans, pour leur faire découvrir l’un des trois sports.

Les jeunes joueuses sont encadrées par des éducatrices et des éducateurs diplômés, en activité au sein des clubs sportifs. Elles participent à de nombreuses activités : ateliers techniques, ateliers de motricité, matches et tournois en fin de stage, activités en extérieur et/ou en gymnase… Infos pratiques : Les stages se déroulent du lundi 24 au vendredi 28 avril 2023 , de 9h à 17h.

, de 9h à 17h. Le stage coûte 90€. Les repas et goûters sont compris. Lieu du stage : Complexe sportif Marcel Bec

Route du Pavillon de l’Abbé

92 190 Meudon Accès piéton : carrefour des Bruyères (Sèvres) ou Route Royale (Meudon)

Accès automobile : par Sèvres via le carrefour des Bruyères et la N118, ou Route Royale de Meudon ; 2 parkings gratuits sont à disposition des visiteurs et des sportifs

Bus : ligne 179, arrêt « Rond-point des Bruyères » Inscriptions >>> Formulaire d’inscription en ligne Conditions d’inscription : Filles de 8 à 12 ans (nées entre 2010 et 2014)

Licenciées des clubs des villes de Grand Paris Seine Ouest ou résidentes du territoire (Boulogne-Billancourt, Chaville, Issy-les-Moulineaux, Marnes-la-Coquette, Meudon, Sèvres, Vanves et Ville-d’Avray)

Nombre de places limité à 20 stagiaires par activité. Se munir d’un certificat d’aptitude à la pratique du football, du handball ou du basket-ball ou photocopie de la licence fédérale. Contacts : stagesportfeminingpso@gmail.com Stage de basket : 06 61 09 79 12

Stage de football : 07 50 03 21 38

Complexe sportif Marcel Bec Complexe sportif Marcel bec, Meudon Meudon 92310 Hauts-de-Seine Île-de-France

2023-04-24T09:00:00+02:00 – 2023-04-24T17:00:00+02:00

2023-04-28T09:00:00+02:00 – 2023-04-28T17:00:00+02:00

