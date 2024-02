Matchs Osez au féminin : Neptunes Volley-ball vs Quimper + Neptunes Handball vs Dijon Complexe Sportif Mangin Beaulieu Nantes, samedi 24 février 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-24 16:00 –

Gratuit : non Billetterie : web.digitick.com

Pour la 2e année consécutive, Les Neptunes de Nantes organisent leur opération « Osez au féminin », 100 % sport au féminin. Au programme : du volley-ball, du handball de haut niveau et de nombreuses animations gratuites. Une belle occasion pour l’équipe de mettre à l’honneur les sportives nantaises de haut niveau à l’instar de son engagement pour l’égalité femmes-hommes dans le sport, dans sa pratique et sa visibilité. Samedi 24 février 2024 :à 16h : Neptunes Volley-ball vs Quimperà 20h : Neptunes Handball vs Dijon Dans le cadre du 8 mars, journée internationale des droits des femmes

Complexe Sportif Mangin Beaulieu Ile de Nantes Nantes 44200