Des Elles en Sport Complexe Sportif Mangin Beaulieu Nantes, samedi 24 février 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-24 18:00 –

Gratuit : oui dans la limite des places disponibles.

Documentaire de Gilles Guyon et Coline Ouisse, des Studios Bellarue 17, 2023 – 26 min.C’est à Nantes Est que l’équipe du film a recueilli des paroles de filles et femmes engagées dans le monde sportif. Dans ce territoire très dynamique en terme de clubs et équipements, chacune à sa manière livre son expérience, ses convictions et souhaits pour l’avenir. Animées par la passion et le sens de l’initiative, elles luttent pour une pratique plus égalitaire. À travers leur sensibilité, le film incarne une voix du sport au féminin. Projection suivie d’un débat en présence de l’équipe du film et de sportives. Dans le cadre du 8 mars, journée internationale des droits des femmes

Complexe Sportif Mangin Beaulieu Ile de Nantes Nantes 44200