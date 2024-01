Futsal : Nantes Métropole Futsal vs Kremlin Bicêtre United Complexe Sportif Mangin Beaulieu Nantes, samedi 27 janvier 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-01-27 20:30 –

Gratuit : non 5 € à 20 € Gratuit pour les moins de 12 ans Billetterie : billetweb.fr

D1 futsal – 14e journée. NM Futsal (Les Éléphants) vs Kremlin Bicêtre United

Complexe Sportif Mangin Beaulieu Ile de Nantes Nantes 44200