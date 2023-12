Championnats de France d’Escrime Complexe Sportif Mangin Beaulieu Nantes, 16 décembre 2023 11:30, Nantes.

2023-12-16

Horaire : 12:30 21:00

Gratuit : non 30 € (premium + de 12 ans)15 € (normal + de 12 ans)Gratuit (moins de 12 ans) Billetterie : weezevent.com

L’élite de l’escrime à Nantes. Épée, fleuret, sabre. Hommes et Dames. Epreuve individuelle. A six mois de Paris 2024, cette compétition verra les 32 meilleurs escrimeurs français au fleuret, à l’épée et au sabre partir à la conquête du titre de Champion de France. C’est une affiche exceptionnelle avec la présence de 192 sportifs dont les membres des équipes de France, des champions olympiques, du monde, d’Europe et de France en titre qui fouleront les 25 pistes et les 5 000 m2 de Mangin privatisés par le NEC Escrime ! Programme :- Début du T32 au sabre à 12h30 dans la salle tennis de table- Début du T32 au fleuret à 13h30 dans la salle omnisports- Début du T32 à l’épée à 13h30 dans la salle d’armes Maurice Cado- Début des 1/4 de finales à 16h30 dans la salle omnisports- Début des finales à 18h30 dans la salle omnisports- Protocole de remises des médailles à 20h45

Complexe Sportif Mangin Beaulieu Ile de Nantes Nantes 44200