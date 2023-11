Futsal : Nantes Métropole Futsall / Paris Acasa Futsal Complexe Sportif Mangin Beaulieu Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Futsal : Nantes Métropole Futsall / Paris Acasa Futsal Complexe Sportif Mangin Beaulieu Nantes, 2 décembre 2023, Nantes. 2023-12-02

Horaire : 20:30

Gratuit : non 5 € à 20 € / Gratuit pour les moins de 12 ans Billetterie : billetweb.fr 10e journée de D1 Futsal. Nantes Métropole Futsall / Paris Acasa Futsal Une rencontre exceptionnelle qui se joue salle Mangin et ses 2 500 places assises. Une occasion incroyable de venir découvrir la discipline et soutenir les éléphants du NMF. Complexe Sportif Mangin Beaulieu Île de Nantes Nantes 44200 Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Complexe Sportif Mangin Beaulieu Adresse Rue des Boires Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Complexe Sportif Mangin Beaulieu Nantes latitude longitude 47.204869023, -1.542811394

