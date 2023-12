Soirée Magissimo Complexe sportif Lons, 13 janvier 2024, Lons.

Lons Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-13 18:30:00

fin : 2024-01-13

Cette année, le spectacle des vœux propose non pas un mais trois artistes pour trois fois plus d’émotions ! Une soirée trois en un qui plaira aux plus petits comme aux plus grands.

Magie, danse, chant, théâtre, humour, cirque, feu d’artifice et pyrotechnie !

buvette et restauration..

Complexe sportif Mail Coubertin

Lons 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



