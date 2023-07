Bal Folk pour la fête de la tulipe de Bousbecque Complexe sportif Léon Dalle, Bousbecque (59) Bal Folk pour la fête de la tulipe de Bousbecque Complexe sportif Léon Dalle, Bousbecque (59), 26 août 2023, . Bal Folk pour la fête de la tulipe de Bousbecque Samedi 26 août, 20h30 Complexe sportif Léon Dalle, Bousbecque (59) 5 Bal Folk animé par Sur les pas d’Aurore dans le cadre de la fête de la tulipe à Bousbecque. De nombreuses animations médiévales gratuites tout au long du week-end. Bal le samedi 26 Août à 20h30 dans la salle du complexe sportif rue de Linselles, 5 euros pour les plus de 12 ans. FB : Fête de la tulipe source : événement Bal Folk pour la fête de la tulipe de Bousbecque publié sur AgendaTrad Complexe sportif Léon Dalle, Bousbecque (59) 23 bis, Rue de Linselles

