Osez le Tango Argentin Complexe sportif Léo LaGrange, 21 avril 2023, Loos. Osez le Tango Argentin 21 et 28 avril Complexe sportif Léo LaGrange 3 euros ?? Troquez vos chaussures de sport / de Ville pour des chaussures de danse ??,

Nous vous attendons, pour une immersion dans les danses Argentine ( Tango Argentin / Folklore Argentin )

le vendredi 21 avril ……Débutants.

le vendredi 28 avril…….1 an de Pratique.

de 19h15 à 21h30 …..petite pause / restauration

Complexe sportif Léo LaGrange rue Jean Zay 59120 Loos

2023-04-21T19:15:00+02:00 – 2023-04-21T21:30:00+02:00

2023-04-28T19:15:00+02:00 – 2023-04-28T21:30:00+02:00 Tango Argentin Loos-lez-Lille Portes Ouvertes

https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/loos/

