Kenjutsu et Aïkido Complexe sportif Léo LaGrange, 5 novembre 2022, Loos.

Entrée libre et gratuite. Possibilité de pratiquer

Découverte d’un art martial : Escrime japonaise et Aïkido

Complexe sportif Léo LaGrange rue Jean Zay 59120 Loos Loos 59120 Nord Hauts-de-France

Venez découvrir et échanger autour de 2 arts martiaux qui favorisent le développement de compétences et de savoir-être :

– Confiance et maîtrise de soi.

– Gestion du stress en situation de danger

– Travail sur sa détermination,la confrontation à ses limites, le développement et le goût du dépassement de soi

– Gain en souplesse et en tonicité du corps

– Travail musculaire harmonieux et le relâchement

Le tout de façon ludique (pas de compéttition) et dans la convivialité.



Association Aïkido, Kenjutsu et Arts Japonais