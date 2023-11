️ Atelier d’Auto-réparation Vélo ‍♀️ Complexe Sportif Laura Flessel Asnières-sur-Seine Catégories d’Évènement: Asnières-sur-Seine

Notre association MDB Asnières s'associe avec la Mairie d'Asnières-sur-Seine pour une session conviviale d'auto-réparation de vélo !

Nos bénévoles passionnés vous montreront comment prendre soin de votre vélo. ✅ Changement de chambres à air

✅ Gonflage des pneus

✅ Réglage des freins Rejoignez-nous : Date : Vendredi 24 novembre

Heure : De 16h30 à 19h30

Lieu : Complexe Sportif Laura Flessel 91 Boulevard Voltaire 92600 Asnières-Sur-Seine L’atelier est l’occasion idéale d’apprendre à être autonome dans les petites réparations et de partager un moment en famille. Retrouvez-nous pour cet atelier d’auto-réparation et faites partie de la communauté qui soutient la mobilité douce et la durabilité Si vous souhaitez en savoir plus sur notre association MDB Asnières, vous pouvez compléter votre adhésion sur notre site internet https://mdb-idf.org/adhesion/ et nous suivre sur les réseaux sociaux. Complexe Sportif Laura Flessel 91 Boulevard Voltaire 92600 Asnières-Sur-Seine Asnières-sur-Seine 92600 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« link »: « https://mdb-idf.org/adhesion/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

ateliervélo atelierréparationvélo

