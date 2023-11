Marche Accompagnée Complexe sportif Lafitole, 3 décembre 2023, Lafitole.

Lafitole,Hautes-Pyrénées

L’association la Ronde Lafitolaise vous invite chaque premier dimanche du mois à participer à une randonnée.

Les enfants mineurs non accompagnés ne peuvent pas participer.

Ouvert à tous..

2023-12-03 09:00:00 fin : 2023-12-03 . EUR.

Complexe sportif LAFITOLE

Lafitole 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie



The association La Ronde Lafitolaise invites you every first Sunday of the month to participate in a walk.

Unaccompanied minors are not allowed to participate.

Open to all.

La asociación La Ronde Lafitolaise le invita a participar en un paseo todos los primeros domingos de mes.

No se permite la participación de menores no acompañados.

Abierto a todos.

Der Verein La Ronde Lafitolaise lädt Sie jeden ersten Sonntag im Monat ein, an einer Wanderung teilzunehmen.

Minderjährige Kinder ohne Begleitung dürfen nicht teilnehmen.

Offen für alle.

Mise à jour le 2023-10-30 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65