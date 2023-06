Journée inter-territoire: Valorisation du GR 65 avec 1000 mains à la pâte Complexe sportif Labastide-Marnhac, 24 juin 2023, Labastide-Marnhac.

Labastide-Marnhac,Lot

La journée inter territoires des 1000 mains à la pâte se tiendra le samedi 24 juin 2024 sur le territoire du Grand Cahors, à Labastide-Marnhac.

Inscription obligatoire avant le 17 juin:

– Grand Figeac : martaluis@free.fr – Tél. 06 20 66 18 10

– CC Lalbenque-Limogne : contact@1000mains.org – Tél. 06 77 42 20 92

– Grand Cahors : contact@patrimoinesenmouvement.fr – Tél. 07 87 50 72 07

– CC Quercy Blanc : 1000mainsquercyblanc@gmail.com – Tél. 06 10 01 66 92.

2023-06-24 à 08:30:00 ; fin : 2023-06-24 18:30:00. EUR.

Complexe sportif

Labastide-Marnhac 46090 Lot Occitanie



The inter-territorial 1000 Hands in the Dough Day will be held on Saturday June 24, 2024 in the Grand Cahors area, at Labastide-Marnhac.

Registration required by June 17:

– Grand Figeac: martaluis@free.fr – Tel. 06 20 66 18 10

– CC Lalbenque-Limogne: contact@1000mains.org – Tel. 06 77 42 20 92

– Grand Cahors: contact@patrimoinesenmouvement.fr – Tel. 07 87 50 72 07

– CC Quercy Blanc: 1000mainsquercyblanc@gmail.com – Tel. 06 10 01 66 92

La jornada interterritorial « 1000 mains à la pâte » se celebrará el sábado 24 de junio de 2024 en la aglomeración de Cahors, en Labastide-Marnhac.

Inscripción obligatoria antes del 17 de junio:

– Grand Figeac: martaluis@free.fr – Tel. 06 20 66 18 10

– CC Lalbenque-Limogne: contact@1000mains.org – Tel. 06 77 42 20 92

– Grand Cahors: contact@patrimoinesenmouvement.fr – Tel. 07 87 50 72 07

– CC Quercy Blanc: 1000mainsquercyblanc@gmail.com – Tel. 06 10 01 66 92

Der gebietsübergreifende Tag der 1000 Hände im Teig findet am Samstag, den 24. Juni 2024, im Gebiet des Grand Cahors in Labastide-Marnhac statt.

Eine Anmeldung ist bis zum 17. Juni erforderlich:

– Grand Figeac: martaluis@free.fr – Tel. 06 20 66 18 10

– CC Lalbenque-Limogne: contact@1000mains.org – Tel. 06 77 42 20 92

– Grand Cahors: contact@patrimoinesenmouvement.fr – Tel. 07 87 50 72 07

– CC Quercy Blanc: 1000mainsquercyblanc@gmail.com – Tel. 06 10 01 66 92

Mise à jour le 2023-05-31 par OT CVL Castelnau-Montratier