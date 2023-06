Collecte de Sang Complexe sportif La turballe, 7 juillet 2023, La turballe.

Collecte de Sang Vendredi 7 juillet, 16h00 Complexe sportif Public

Partager votre pouvoir, Donner votre sang

Sur RDV : Accueil | Mon RDV Don de Sang (sante.fr)

Complexe sportif Salle B 44420 La turballe La turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-07T16:00:00+02:00 – 2023-07-07T20:30:00+02:00

