2023-04-22 09:00:00 – 2023-04-22 20:00:00

Vosges Charmes . Découverte du basket (ateliers, concours, jeux…):

De 9H00 à 12h00 pour les enfants (filles et garcons) de 9 ans à 14 ans (entrée libre)

De 14h00 à 17h00 pour les enfants (fille et garcons) de 15 à 18 ans (entrée libre)

De 18h00 à 20h00 pour les adultes (uniquement le samedi et sur inscription au 07 84 44 49 65 ou par mail enzo.perletti@vosgesbasketball.org)

Se munir d’une tenue de sport adaptée et de chaussures de sports réservées à l’usage en salle. +33 7 84 44 49 65 Charmes Basket Club

